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Казахстан

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Авторское право  Alexei Nikolsky/Sputnik
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Сейчас он находится в самоизоляции.

"К сожалению, последний тест Елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится на сайте первого президента Казахстана.

На прошлой неделе коронавирус выявили у министра здравоохранения Елжана Биртанова, его госпитализировали. О заражении сообщил также председатель нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

После этого решение самоизолироваться приняли несколько других членов правительства и чиновников, в частности, премьер-министр Аскар Мамин и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

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