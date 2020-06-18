Роботы приносят еду

Эти роботы Starship Technologies стали в британском Милтон-Кинсе обычным явлением. Они доставляют еду прямо на дом.
Компания из Сан-Франциско, основанная двумя создателями Skype, уже более двух лет управляет службой доставки при помощи роботов в английском городе в 75 километрах к северу от Лондона, осуществляя более 100 000 поставок. Ранее в этом году компания открыла свои филиалы в шести новых городах, включая Вашингтон.
Покупатели оформляют заказ продуктов или готовых блюд с помощью приложения, отслеживают передвижения роботов, затем открывают крышку и получают заказ с помощью телефона.
Фирма говорит, что спрос на поставки роботов вырос за последние три месяца из-за пандемии коронавируса, поскольку местные жители ищут бесконтактные способы покупки еды или продуктов питания.
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