Роботы приносят еду

Эти роботы Starship Technologies стали в британском Милтон-Кинсе обычным явлением. Они доставляют еду прямо на дом.

Компания из Сан-Франциско, основанная двумя создателями Skype, уже более двух лет управляет службой доставки при помощи роботов в английском городе в 75 километрах к северу от Лондона, осуществляя более 100 000 поставок. Ранее в этом году компания открыла свои филиалы в шести новых городах, включая Вашингтон.

Покупатели оформляют заказ продуктов или готовых блюд с помощью приложения, отслеживают передвижения роботов, затем открывают крышку и получают заказ с помощью телефона.

Фирма говорит, что спрос на поставки роботов вырос за последние три месяца из-за пандемии коронавируса, поскольку местные жители ищут бесконтактные способы покупки еды или продуктов питания.