Мариу Сентену: "Рынки очень хорошо реагируют на решения ЕС"

Euronews :"Несколько дней назад вы подали в отставку с поста министра финансов Португалии и вы не будете бороться за второй мандат президента Еврогруппы, которого переизберут в июле. Почему вы не захотели остаться на посту для продолжения борьбу с кризисом, возникшим в пандемию?"

Мариу Сентену: "Тут нет какой-то о конкретной политической причины. Для меня как для главы Еврогруппы, как для министра финансов Португалии речь просто идет об окончании определенного цикла. По-моему, за последние 2,5 года мы многого добились, то, что мы продемонстрировали в апреле, подтвердило большую сконцетрированность Еврогруппы на борьбе с кризисом. И это нормально!"

Euronews: "Похоже, что ваше решение уйти связано и с тем, что реформа еврозоны движется не слишком быстро, у Еврогруппы - недостаточно возможностей для достижения более конкретных результатов, так?"

Мариу Сентену: "Мы многого добились в Греции, в том, что касается реформы соглашения о Европейском стабилизационном механизме. В октябре прошлого года мы также одобрили прототип бюджета еврозоны - идея, с опорой на которую Еврокомиссия сейчас развивает механизм посткризисного восстановления. Я рад, что мы смогли доказать важность Еврогруппы для ЕС, и в целом я доволен результатами".

Euronews: "Еврогруппа согласовала кредитный механизм поддержки экономики на 540 миллиардов евро, но большого энтузиазма он не вызвал. Какие-то страны-члены прибегают к этой опции?"

Мариу Сентену: "Европейский инвестиционный банк предусматривает разные решения поддержки предприятий, они уже практически все реализуются. Я уверен, что гарантии банка на 200 миллиардов евро будут полностью востребованы. В ЕС разработан и специальный пакет для поддержи работников, он называется SURE; страны-члены уже проинформировали Еврокомиссию о намерении использовать его кредитные механизмы для финансирования программ по поддержке занятости. Есть и третья точка опоры - это Европейский стабилизационный механизм, он гарантирует госзаймы. На этом этапе важно отметить, что рынки очень и очень хорошо реагируют на решения, принимаемые странами-членами и Европейским союзом. Мы наблюдаем высокую ликвидность, проблем с доступом к рынкам нет".

Euronews: "Европейский центральный банк на 600 миллиардов евро расширил программу выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора. Вы думаете, рынки настроены оптимистично, они не ждут проблем от Европы?"

Мариу Сентену: "Предложение ЕЦБ - часть нашего коллективного ответа. С начала кризиса программы банка выросли в общей сложности до полутора триллионов евро. Это очень мощная реакция, она действительно необходима для предотвращения фрагментации европейской экономики и рынка. Вот почему я всем говорю: Европа вернулась. И вернулась она с опорой на по-настоящему европейский план!"

Euronews: "Относительно плана восстановления, представленного Европейской комиссией, вы сказали - цитирую - "Следует сосредоточиться на качестве расходования". Сегодня идут горячие споры о балансе между грантами и кредитами. Что в конечном итоге нужно привести в качестве аргумента для примирения позиций так называемых "бережливых" стран и тех, кто выступает за больший финансовый экспанcионизм?"

Мариу Сентену: "Переговоры будут жесткими, сомнений нет. Но я вижу возможную точку соприкосновения, которая позволит заключить сделку. На выходе мы получим некий "микс" грантов и кредитов. Собственно, комиссия изначально предлагала использовать и то, и другое. Нам нужно сосредоточиться на двух аспектах. Первый - это условия выдачи средств. Они не предназначены для оплаты прошлых или текущих расходов. Нет, новые деньги предназначены для финансирования структурных изменений в Европе, лежащих в сфере зеленой экономики, цифровых технологий. Это крайне важно и это должно стать приоритетом. Второй аспект - отсутствие на этот раз условия контроля со стороны "тройки" (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ). Наша сила сегодня - в гибкости и солидарности".

Euronews: "Мы только в начале пути, но как обеспечить соблюдение странами-членами озвученных вами условий сегодня и, скажем, через пару лет, когда политический контекст может измениться?Впереди выборы".

Мариу Сентену: "Я напомню: до санитарного кризиса мы в ЕС добились беспрецедентной скоординированности финансовых позиций. Мы придерживались взятых на себя обязательств, следили за ситуацией. Снижение рисков стало для нас реальностью на пять лет. Координация программ по восстановлению после пандемии - прерогатива Еврокомиссии, но я уверен, что Еврогруппа продолжит играть очень важную роль в экономической политике зоны евро".

Euronews: "Думаете ли вы, что в скором будущем, скажем, через пару лет, страны-члены согласятся ввести общие европейские налоги для погашения долга?"

Мариу Сентену: "Сегодня у нас есть историческая возможность временно оформить общий долг под патронатом Еврокомиссии. Он будет оплачен полностью в течение более или менее длительного периода (срок погашения еще предстоит определить). Речь может идти о 20-30 годах. С экономической и политической точек зрения имеет смысл увязывать долговые обязательства с объемом финансовых ресурсов, имеющихся в нашем распоряжении. Нам предстоит работать над тем, чтобы изыскать новые источники дохода для ЕС в целом.У нас есть интересная идея - увязать наши ресурсы с процессом восстановления, который должен быть ориентирован на экологизацию экономики и перевод ее на цифровые рельсы. Если мы увяжем эти две задачи, думаю, европейским гражданам будет легче увидеть всю картину целиком".