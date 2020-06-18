Лондон и Париж чествуют Шарля де Голля

Свой первый после карантина зарубежный визит французский президент Эммануль Макрон совершил в Великобританию в четверг по приглашению принца Чарльза, чтобы отметить знаменательную дату: ровно 80 лет назад в этот день генерал Шарль де Голль обратился из Лондона к своим соотечественникам с историческим призывом к Сопротивлению немецкой оккупации.

Принц и президент возложили венки к статуе Шарля де Голля в британской столице, а затем Макрон вручил городу Лондону Орден почётного легиона, высшую награду Франции - в знак благодарности за то, что там когда-то приняли и поддержали опального генерала.

"В тот вечер Шарль де Голль стал голосом и дыханием свободной Франции, - сказал французский президент о том далёком 18 июня 1940 года. - Он поднял пламя Сопротивления выше маяка, чтобы луч надежды с берегов Темзы осветил всю Францию. Этот человек взвалили на себя ответственность за судьбу целой страны, находящейся на краю гибели, из Лондона и благодаря Лондону".

"Ваше присутствие здесь сегодня, господин президент - яркое свидетельство тех связей, которые объединяют наши две страны, наши народы и нашу общую решимость, - ответил Макрону наследник британского престола, - так пусть же эта дружба продолжится".

Эммануэль Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Великобританию после карантина. В Лондоне он встретился также с британским премьером Борисом Джонсоном и обсудил с ним вопросы взаимного ослабления карантинных мер.

"Пламя французского Сопротивления не должно угаснуть, и оно не угаснет", - такими словами 18 июня 1940 года Шарль де Голль завершил своё обращение к согражданам в эфире британской радиостанции ВВС вопреки стремлению маршала Петена заключить перемирие с Германией. 22 июня Франция капитулировала, но пламя Сопротивления горело до и во время оккупации. .

Торжественные мероприятия прошли в четверг и во Франции. Этот год в стране объявлен "Годом де Голля", на него пришёлся тройной юбилей: 80-летие призыва 18 июня, 130-летие со дня рождения де Голля и 50-летие со дня его смерти.

Памятная, но не публичная из-за санитарных мер церемония прошла в "Мемориале сражающейся Франции" под Парижем. Зато все смогли посмотреть авиационный парад: пролёт элитных подразделений французских и британских ВВС - Patrouille de France и Red Arrows.