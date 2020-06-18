Пандемия: новые очаги заражения по всему миру

Власти столицы Китая считают,что в городе с более, чем двадцатимиллионным населением, сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация - это передает AFP.

The Associated Press тем временем информирует, что к утру четверга был выявлен 21 новый случай заражения, на треть меньше, чем за предыдущий день.

Всего за неделю в Пекине в результате массового тестирования вирусоносительство было установлено у 137 человек.

В мегаполисе закрыты школы и ВУЗы, накануне были отменены авиарейсы, изменены маршруты общественного транспорта.

Тем не менее, управляющий одного из сетевых супермаркетов считает, что "ситуация не похожа на ту, что сложилась в марте, тогда люди не знали, что такое эпидемия, не знали, как на нее реагировать. Сейчас все усвоили необходимые привычки, и, в общем, сохраняют спокойствие".

Бразилия - вторая по масштабам эпидемии страна не только в Новом Свете, но и в мире.

Свыше 46 с половиной тысяч погибших от инфекции, - это официальная статистика, точность которой подвергают сомнению наблюдатели.

Коронавирус установлен у более, чем 955 тысяч жителей, и, как предполагается, число зараженных, пишет AFP, может к концу текущей недели достичь миллиона.

Лишь за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у почти 35 тысяч человек.

Сильнее всего эпидемией был затронут штат Сан-Паулу.

В столице ФРГ с середины недели целый квартал посажен на карантин из-за вспышки коронавируса, муниципалитет сообщает, что это касается 13 домов.

Новый очаг инфекции обнаружен на очередном мясокомбинате, который был закрыт, а федеральные власти отменили все массовые мероприятия до конца октября включительно.

В Швеции, которая предпочла не вводить жесткий карантин, призвав жителей к самоизоляции, в настоящий момент зарегистрированы свыше 54 с половиной тысяч случаев заражения и более пяти тысяч летальных исходов от COVID-19, в расчете на миллион жителей это самый высокий показатель смертности среди скандинавских стран.