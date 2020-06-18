Как поссорился Дональд Трамп с Джоном Болтоном

Джон назвал Дональда "лжецом".

Дональд ответил на это, что "Джон ненормальный".

Именно в таких выражениях проходил обмен любезностями между президентом США и его бывшим советником по национальной безопасности.

Книга последнего выходит в начале будущей недели, и скандал с ее публикацией, как кажется, затмевает все предыдущие.

Вот как описал президента США его бывший подчиненный в интервью.

Джон Болтон: "Несомненно, президент лжет, и не в первый раз".

Марта Рэддэтц: "Он себя представляет как человека, владеющего искусством сделки, так что происходит в процессе?"

Джон Болтон: "Ну, президент, наверное, может и владеет искусством сделки, если речь идет о недвижимости на Манхэттене. Но когда поднимаются вопросы сокращения вооружений или обсуждения проблем международной безопасности, то в них он начинает "плавать".

Дональд Трамп, комментируя предстоящую публикацию книги своего бывшего подчиненного, уже заявил:

"Болтон - обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!"

Болтон прослужил на посту советника по национальной безопасности полтора года.

В своих мемуарах он подробно рассказывает о кризисе с Пекином и упоминает тему американо-украинских отношений.

Не успев выйти из печати, воспоминания Болтона уже оказались в чартах предзаказов на платформе Амазон.