Образование стало новой побочной жертвой пандемии

Свыше 1 млрд 300 млн школьников и студентов оказались затронутыми карантинными мерами. Образование стало еще одной побочной жертвой пандемии.

Закрытие школ и вузов привело к проблемам психологического характера. В докладе фонда Save The Children говорится, что каждый четвертый школьник или студент пострадал в связи с социальной изоляцией от депрессии или стресса.

Об этом сообщил один из авторов документа Паоло Петралиа, он - директор больницы Gaslini: "В сообщениях и рисунках детей, которые нам отправляли их родители, мы отмечаем такие ключевые слова как "страх" и "страшно". Ситуация же дома детьми графически отражена на уровне "плохо".

Сандра Дзампа, заместитель министра здравоохранения Италии, поддержала этот тезис: "Исследование подтверждает, что изменение привычного образа жизни - домашнее заточение вместо школы - будет иметь очень серьезные последствия для здоровья детей и подростков".

В Италии, по данным ведомства, в котором работает синьора Дзампа, среди 65 % дошкольников и 71 % детей старше 6 лет были отмечены проблемы с поведением и регресс знаний и навыков.

Схожая картина сложилась и в Британии.

Дети, у которых и до этого были проблемы с усвоением материала, порой с трудом справлялись с выполнением домашних заданий.

В докладе отмечается, что особенно затронуты вынужденным перерывом в обучении дети из семей с доходами ниже среднего, а также те, кто родился и живет в странах с высоким уровнем бедности