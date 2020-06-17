Гнев медработников Франции

Во время карантина им аплодировали миллионы французов, благодарили за то, что они встали на передовой борьбы с коронавирусом, защищая сограждан. Теперь они вышли на улицы и хотят, чтобы их требования были услышаны.

В рядах протестующих - врачи, медсестры, административный персонал, работники из медико-социальных центров. Они кричат во весь голос о том, что в больницах Франции не хватает материальных и человеческих ресурсов, что за последние годы было значительно сокращено число больничных коек, в том числе и в отделениях интенсивной терапии. Они напоминают нынешним и предыдущим властям о годах бюджетных сокращений в сфере здравоохранения, об ошибках в выборе политики, за что во время кризиса пришлось заплатить высокую цену:

- Больницам нужны кадры, нужно оборудование, чтобы мы могли работать должным образом. Вот уже десять лет как наши зарплаты заморожены! Необходимо, чтобы наша работа оценивалась надлежащим образом.

- Нам, к примеру, не платят за ночные часы больше, чем за дневные, хотя все знают, что ночью работать тяжелее. Да и в целом наша работа не оплачивается так, как она должна была бы.

- У каждой из нас на руках от 24 до 26 пациентов, мы отвечаем за их жизнь и здоровье, но с нами обращаются, как с отбросами, а в случае проблемы вся ответственность ложится на нас. Так что было бы хорошо, если с нами поступали бы немного честнее!

- Мне пришлось сказать 19-летней девушке, что стала сиротой из-за COVID-19; потому что у нас не было оборудования для ухода за ее матерью, потому что нам пришлось выбирать между 20-летней и 60-летней пациентками. Мы видели, как люди умирали в отделении неотложной помощи, потому что у нас не было для них места в палатах.

Медицинские работники требуют повышения ежемесячной зарплаты на 300 евро в месяц. Одна из медсестёр рассказала, что она работает вот уже 20 лет и сейчас получает чистыми 1900 евро ежемесячно, всего на 700 евро больше минимальной зарплаты в стране. И она не единственная. По данным Брюсселя, французские медсестры одни из самых низкооплачиваемых в Западной Европе.

Во вторник десятки тысяч работников здравоохранения приняли участие в манифестациях в Лионе, Бордо, Марселе и Париже. Они призвали правительство изменить положение дел после кризиса, выявившего уязвимость французской системы здравоохранения, за что пришлось заплатить высокую цену.

Эммануэль Макрон пообещал масштабный план для больниц, который включает инвестиции и повышение заработной платы медработникам. Ведутся переговоры, но протестующие говорят, что не питают особых иллюзий. Они опасаются, что власти вновь отделаются лишь косметическими мерами.

Манифестации французских медиков прошли в основном мирно, за исключением нескольких попыток раскачать ситуацию, которые были предприняты в Париже посторонними людьми.