Йенс Столтенберг: "Оборонные усилия ЕС не заменят НАТО"

Кризис коронавируса вызвал глобальный хаос, поставив планету перед лицом новых угроз Политический баланс в мире смещается на восток. Сохраняет ли Североатлантический альянс свой вес в меняющемся контексте? На этот и другие вопросы ведущего Даррена МакКаффри ответил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Даррен МакКаффри, Euronews: "Я хочу начать с новости, обнародованной на днях. Мы получили подтверждение от Дональда Трампа о намерении вывести девять тысяч военнослужащих из Германии. Публикация об этом появилась, кажется в Wall Street Journal 5 июня. Когда вы впервые узнали об этой новости?"

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Этот вопрос я обсуждал с президентом Трампом во время телефонного разговора на прошлой неделе. И я очень четко заявил, что присутствие Северной Америки - американского, а также канадского контингента - в Европе важны для всех нас. Безусловно, для Европы но и для самой Северной Америки. Именно поэтому я приветствовал наблюдавшееся последние годы расширение их активности в регионе: речь идет об увеличении численности военнослужащих в Польше, о лидерстве в боевой группе в Прибалтике, о Черноморском регионе и других местах".

Даррен МакКаффри, Euronews: "Вас как главу НАТО не удивило, что вы узнали о планах по столь существенному сокращению контингента в Германии из прессы, что вас не предупредили, не проконсультировались с вами? Довольно обидно, по-моему".

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Тема присутствия в Европе обсуждается в НАТО уже давно, и особенно - в рамках моих переговоров с США, союзником альянса. Так вот, американская сторона дала ясно понять, что не приняла окончательного решения о том, как и когда будет реализовано касающееся Германии решение".

Даррен МакКэффри, Euronews: "Но этот эпизод - не лучший сигнал, в том числе и в адрес НАТО, не так ли? Похоже еще на одно звено критики американского лидера в отношении альянса. На ваш взгляд, президентство Трампа нанесло ущерб репутации НАТО, самому альянсу?"

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Если говорить о моем сигнале, то он том, что присутствие США в Европе связано не только с защитой Европы, но и с важностью проецирования американкой мощи за пределы европейских границ. Африканское командование вооружённых сил США находится не на Черном континенте, а в немецком Штутгарте. Мы вновь должны вернуться к этом разговору в НАТО, я подчеркиваю важность сохранения существенного североамериканского присутствия в Европе, это необходимо и для европейской и для американкой сторон".

Даррен МакКаффри, Euronews: "Как мы знаем, Североатлантический альянс во многом был создан с целью сдерживания СССР. Не считаете ли вы, что Китай во многих отношениях отношениях представляет большую военную угрозу, угрозу для западного мирового порядка, например, чем Россия?"

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Подъем Китая коренным образом меняет глобальный баланс сил. У Китая скоро будет самая большая экономика в мире, у них уже - второй по величине оборонный бюджет, страна много инвестирует в новые разработки дальнего действия, в ракеты, которые могут поразить всех союзников НАТО в Европе; Китай также модернизирует ядерный арсенал. Заметьте, я говорю не о том, что НАТО пойдет в Южно-Китайское море, а о том, что Китай сам приближается к нам со своими системами вооружений. А с расширением присутствия страны в киберпространстве под прицелом оказываемся мы все, и в Арктике, и в Африке. Одновременно Китай активно развивает и свою европейскую инфраструктуру. Мы в НАТО должны реагировать на это. И здесь крайне важно, чтобы Северная Америка и Европа оставались заодно, ведь сообща мы - половина мировой военной и экономической мощи. Так что на фоне такого роста Китая партнерство Северной Америки и Европы, трансатлантическое партнерство, важно как никогда".

Крайне важно, чтобы Северная Америка и Европа оставались заодно, ведь сообща мы - половина мировой военной и экономической мощи. Йенс Столтенберг.

Даррен МакКаффри, Euronews: "Вы говорите, что не будет двигаться туда, в Южно-Китайское море, но почему бы и нет? Вы упомянули, что контингент НАТО задействован в некоторых частях Африки, в Афганистане. Почему бы не встретить и эту угрозу лицом к лицу, если ее источник находится потенциально в Южно-Китайском море? Почему не расширить присутствие в Восточной Азии?"

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "НАТО является региональным альянсом, и наша обязанность состоит в том, чтобы защитить то, что мы называем Североатлантическим регионом - Европу и Северную Америку. Но нам нужен глобальный подход: мы должны, разумеется, полностью понимать последствия такого подъема Китая.

Конечно, некоторые союзники НАТО присутствуют в Южно-Китайском море - это и США, и Великобритания, и Франция, имеющая тихоокеанские территории. Как видите некоторые наши партнеры там уже работают. Но это - не миссия НАТО и не мы ее возглавляем, думаю, такой подход отвечает общим интересам. Нам нужно адаптивность к меняющему контексту свое присутствие в Европе, чтобы иметь возможность скоординированного реагировать".

Даррен МакКаффри, Euronews: "Пандемия коронавируса, как мы знаем, нанесла огромный ущерб миру и точки зрения смертности, с точки экономических потерь. Не может ли что-то типа ковида стать новым оружием? Мы уже уже слышали о биологических войнах в прошлом!"

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Во-первых, у нас нет никаких свидетельств антропогенного происхождения нового коронавируса. Но, разумеется, сама пандемия стала напоминанием о потенциальной опасности, связанной с биологическим оружием. Мы сегодня,как вы знаете, вкладываем в модернизацию нашего военного потенциала, инвестируя и в те решения, которые позволят противостоять химическим, биологическим атакам. Мы больше тренируемся, наращивая способности к преодолению кризисов или военных угроз такого рода".

Даррен МакКаффри, Euronews: "И, наконец последний вопрос: не настал ли момент, когда НАТО отойдет в сторону, а Европа, напротив, вступит в игру с собственной армией и с собственным потенциалом, отражая новые угрозы?"

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Я приветствую оборонные усилия ЕС, но они не могут заменить НАТО. Мы должны помнить, что 80% расходов НАТО на оборону обеспечивают союзники, не входящие в ЕС. Так что, поддерживая усилия Евросоюза, не будем забывать, что 60% населения стран НАТО живут в государствах, не входящих в ЕС. Так что Евросоюз не может заменить НАТО, но НАТО и Европа могут дополнить друг друга. И мы только за новые усилия Евросоюза в области обороны".