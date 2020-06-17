Как отпечатать дом

Ческе-Будеёвице на месте слияния рек Влтава и Малше гордится своим историческим центром со зданиями в стиле готики, ренессанса и барокко. Главный город Южной Чехии известен и пивоварнями, а его площадь Пржемысла Оттокара II с фонтаном Самсона - одна из самых красивых и больших в стране. Теперь в Ческе-Будеёвице возводится и современная достопримечательность - первый в Чехии дом, отпечатанный промышленным 3D-принтером.
Принтер строители назвали "Маша", а дом - Prvok-Protozoa, что в переводе означает "простейший элемент". Его придумал молодой чешский дизайнер и скульптор Михал Трпак, уже получивший известность своими оригинальными работами, объединяющими двухмерный и трёхмерный мир, в которых скульптуры как бы выходят из картин.
Строители сравнивают свою работу с возведением замков из песка, только используют они при этом бетон, пропилен и нановолкно.
"Насос вибрирует во время перекачки, а бетон жидкий, как мёд. Когда вы прекращаете печатать, он перестает вибрировать и замирает. Вы берёте только что отпечатанный элемент и устанавливаете его", - рассказывает архитектор Иржи Веле, который работает с принтером "Маша".
Михал Трпак уже имеет опыт работы с текучим бетоном. Он использовал этот материал для своих скульптур. Строительство плавучего дома с использованием той же технологии - это ещё один шаг вперёд.
_"Я называю этот дом жилой скульптурой, _ - говорит Михал, - потому что я в первую очередь скульптор. Дом органический, имеет рельефный скульптурный фасад, но при этом он очень функционален именно как дом, в нём есть всё необходимое для проживания. В таком доме можно отдыхать на природе, у него на крыше зелёные насаждения".
На 43 квадратных метрах расположились гостиная, спальня и ванная комната. Стоит такой дом 140 тысяч евро.
"В будущем мы хотели бы также перерабатывать, переделывать такие дома. Это даже даёт преимущество - вы идете на стройку, убираете старое здание и печатаете на его месте новое", - говорит Михал Трпак.
Процесс сборки довольно быстрый, материал печатается по мере необходимости. У такого дома множество преимуществ: он может принять любую форму, какую вы пожелаете; его можно разместить на дачном участке, в городе или даже на воде. Некоторое время Prvok будет демонстрироваться в Праге на понтоне посреди реки Влтавы.
Как же приобрести такой дом?
"Это просто, - отвечает корреспондент Euronews Иржи Скацел. - _Вы звоните в компанию, и ваш дом будет отпечатан примерно за два-три дня. Потом надо ещё подождать недели две, пока он полностью высохнет, и вы сможете отпраздновать новоселье".
_