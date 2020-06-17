Как отпечатать дом

Ческе-Будеёвице на месте слияния рек Влтава и Малше гордится своим историческим центром со зданиями в стиле готики, ренессанса и барокко. Главный город Южной Чехии известен и пивоварнями, а его площадь Пржемысла Оттокара II с фонтаном Самсона - одна из самых красивых и больших в стране. Теперь в Ческе-Будеёвице возводится и современная достопримечательность - первый в Чехии дом, отпечатанный промышленным 3D-принтером.

Принтер строители назвали "Маша", а дом - Prvok-Protozoa, что в переводе означает "простейший элемент". Его придумал молодой чешский дизайнер и скульптор Михал Трпак, уже получивший известность своими оригинальными работами, объединяющими двухмерный и трёхмерный мир, в которых скульптуры как бы выходят из картин.

" Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes ."



Rosa Luxembourg#MichalTrpak#Bonjourpic.twitter.com/881KKNwayY — maya 🙏 🕊️ (@maya47000) August 10, 2016

Строители сравнивают свою работу с возведением замков из песка, только используют они при этом бетон, пропилен и нановолкно.

"Насос вибрирует во время перекачки, а бетон жидкий, как мёд. Когда вы прекращаете печатать, он перестает вибрировать и замирает. Вы берёте только что отпечатанный элемент и устанавливаете его", - рассказывает архитектор Иржи Веле, который работает с принтером "Маша".

Михал Трпак уже имеет опыт работы с текучим бетоном. Он использовал этот материал для своих скульптур. Строительство плавучего дома с использованием той же технологии - это ещё один шаг вперёд.

_"Я называю этот дом жилой скульптурой, _ - говорит Михал, - потому что я в первую очередь скульптор. Дом органический, имеет рельефный скульптурный фасад, но при этом он очень функционален именно как дом, в нём есть всё необходимое для проживания. В таком доме можно отдыхать на природе, у него на крыше зелёные насаждения".

На 43 квадратных метрах расположились гостиная, спальня и ванная комната. Стоит такой дом 140 тысяч евро.

Voici le prototype de la maison tchèque Prvok : une cellule de 43 m3 construite par une imprimante 3D en 48H seulement, avec du ciment renforcé aux polymères. Mieux, cet habitat écolo, autosuffisant en énergie, est aussi flottant, pratique pour les vacances… pic.twitter.com/eIOXE076nk — GQ France (@GQ_France) May 28, 2020

"В будущем мы хотели бы также перерабатывать, переделывать такие дома. Это даже даёт преимущество - вы идете на стройку, убираете старое здание и печатаете на его месте новое", - говорит Михал Трпак.

Процесс сборки довольно быстрый, материал печатается по мере необходимости. У такого дома множество преимуществ: он может принять любую форму, какую вы пожелаете; его можно разместить на дачном участке, в городе или даже на воде. Некоторое время Prvok будет демонстрироваться в Праге на понтоне посреди реки Влтавы.

Как же приобрести такой дом?

"Это просто, - отвечает корреспондент Euronews Иржи Скацел. - _Вы звоните в компанию, и ваш дом будет отпечатан примерно за два-три дня. Потом надо ещё подождать недели две, пока он полностью высохнет, и вы сможете отпраздновать новоселье".

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