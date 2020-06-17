Китай: отмена авиарейсов из Пекина и другие карантинные меры

Утром в среду стало известно, что в аэропортах Пекина отменены не менее тысячи рейсов.

Кроме того, северо-восточная провинция Хэйлунцзян (она граничит с Россией) ввела трехнедельный карантин для некоторых категорий лиц, приезжающих из столицы Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Эти меры приняты в связи с обнаружение очага заражения на крупнейшем столичном оптовом рынке "Синьфади", расположенном в районе Фэнтай.

По подсчетам, которые приводят местные СМИ, рынок с момента, как там были установлены инфицированные, уже успели посетить свыше 200 тысяч человек.

Всего на "Синьфади" выявлены более 130 заразившихся, большинство их них - работники торговых точек, а также вступавшие с ними в близкий контакт.

Британские врачи тем временем обнаружили, что давно известный лекарственный препарат дексаметазон, обладающий как противовоспалительным, так и иммунодепрессивным действием, оказался эффективным и в лечении COVID-19-

Мартин Лендрей, исследователь из Оксфордского университета, добавляет: "Речь идет о том, что дексаметазон уменьшает смертность от коронавирусной инфекции на треть, даже если человек уже подключен к аппаратам ИВЛ, и на одну пятую - если пациент еще не подключен к такому аппарату, но нуждается в кислородной маске".

Полным ходом идут и испытания вакцины. В том же Оксфорде проходит второй этап, в нем участвуют на добровольных началах уже свыше 10 тысяч человек, и в ближайшие дни должна начаться третья фаза исследований.

В Бразилии в течение последних 24 часов были выявлены более 34 тысяч зараженных, общее количество инфицированных достигло почти 930 тысяч человек, от COVID-19 скончались свыше 45 с половиной тысяч жителей этой южноамериканской страны.