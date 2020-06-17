Из-за локальной вспышки коронавируса в Берлине введён карантин для жильцов 369 квартир. Опасная эпидемическая ситуация сложилась на юге немецкой столице в округе Нойкёльн. По официальным данным, коронавирусная инфекция выявлена у 57 жильцов одного дома. Предположительно, распространению COVID-19 способствовало празднование Троицы две недели назад. Среди тех, кому потребовалась госпитализация, оказался священник.

«Мы достаточно скоро поняли, что заражён весь дом и всех надо поместить в карантин», — рассказывает бургомистр округа Нойкёльн Мартин Хикель. По его словам, самой серьёзной проблемой стали стеснённые жилищные условия: «Непросто заставить восемь человек в двухкомнатной квартире не пересекаться друг с другом и оставаться в изоляции две недели».

Ещё одна вспышка коронавирусной инфекции обнаружена на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк в Северной Вестфалии. Анализы оказались положительными по меньшей мере у 400 сотрудников, в карантин поместили 7 тысяч человек.

Вспышки COVID-19 на фоне выхода из карантина называют первой серьёзной проверкой эффективности новых мер борьбы с коронавирусом в Германии, в том числе электронных приложений для отслеживания путей распространения COVID-19. За сутки к этой программе подключились около 7 миллионов пользователей.

Директор Института здравоохранения Женевского университета Антуан Флао призывает власти всех европейских стран не терять бдительности из-за снижения показателей распространения пандемии. По его словам, коронавирус ещё не побеждён и велика угроза второй волны эпидемии.