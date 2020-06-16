"Шведская модель": оплата по счетам

Ближайшие соседи Швеции - страны Балтии, а также Дания, Норвегия и Финляндия - не намерены, по крайней мере, в ближайшее время, открывать границы для жителей этого скандинавского королевства. Либо обладателям шведских паспортов придется отсидеть по прибытии в карантине.

Алехандра Писарро Корреа считает, что "можно назвать это "стратегией наказания" или, что тоже понятно, попыткой защитить себя. Может, это и было сродни некоему сумасшествию, но здесь, на юге Швеции люди жили обычной жизнью, без строгих изоляционных мер. И это, как мне кажется, немного подпортило имидж страны".

Ее соотечественник Тулио полагает, что "в целом это неудивительно, что ряд стран не хочет принимать туристов из Швеции. Подобное выглядит логичным - в Швеции все были, так сказать, расслаблены, пока другие страны вводили жесткий карантин".

В этой скандинавской стране в настоящий момент зарегистрированы почти 5 тысяч летальных исходов от COVID-19. Это один из наиболее высоких показателей в мире из принятого ВОЗ расчета смертей на один миллион человек.