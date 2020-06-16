Норильск: "критический этап пройден"

Критический этап ликвидации последствий разлива топлива в Норильске пройден, ситуация находится под контролем, заявил во вторник губернатор Красноярского края Александр Усс.

В связи с этим уровень чрезвычайной ситуации может быть снижен с федерального до регионального, сообщил в свою очередь источник в оперативном штабе. Более 30 тысяч кубометров водонефтяной смеси собрано с места разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3. Тем не менее предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах, в том числе в реке Амбарная, остается превышенной более чем в 500 раз.

С тех пор, как 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в природу разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, специалисты взяли 325 проб воды, 16 проб донных отложений и 41 пробу грунта.

"Плановые проверки, проводимые в Норильске после аварии, будут завершены к концу июня, тогда же планируется подвести первые итоги, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. На совещании с представителями коренных малочисленных народов Севера в Норильске губернатор Красноярского края выразил надежду, что мониторинг экологических последствий разлива топлива, может стать базой для серьезных научных исследований.