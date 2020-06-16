В память жертв советской оккупации

В 80-ю годовщину ввода советских войск на территорию Литвы, министры иностранных дел стран Балтии и Польши возложили венки к памятнику жертвам советской оккупации.

В 91-м Россия признала, что ультиматум со стороны Кремля был аннексией, сегодня официальная позиция Москвы состоит в том, что вхождение этой балтийской республики в состав СССР "не противоречило нормам международного права того времени".

Введение 150-тысячного советского военного контингента совпало с падением Парижа.

Об этом заявил прессе председатель Сейма Литовской Республики (1990-1992) Витаутас Ландсбергис: "Введение войск, положившее начало оккупации Литвы, совпало по времени с вхождением гитлеровцев в Париж, весь мир тогда смотрел на столицу Франции, нами никто особо не интересовался".

Оккупация Литвы стала следствием подписания за несколько месяцев до этого, в августе 1939-го года пакта между Москвой и Берлином, получившего впоследствии название "пакт Молотова - Риббентропа".

По словам историка Артураса Свараускаса, "вплоть до лета 1940-го года Москва не знала, как поступить с балтийскими странами. Было предложение оставить все, как есть, сделав из них республики-сателлиты под протекторатом СССР. Но в итоге приняли решение о вторжении в качестве ответной меры на завоевание Гитлером западноевропейских стран".

Не менее 23 тысяч литовцев были депортированы в течение года. Спустя еще четыре года при движении на Запад войска Красной армии вернули Москве контроль над Литвой, и тогда, как полагают архивисты, депортированы были еще 130 тысяч человек.

Движение тех, кто был не согласен с установленным советской властью режимом, было названо "лесными братьями", оно было окончательно подавлено лишь в начале 50-ых.

Эта тема, в частности, легла в основу фабулы ленты литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать", где о трагедии балтийской нации было рассказано впервые.

Литовцы стали первыми, кто отрыто заявил о своем желании уйти из СССР, это было оформлено юридически, но умирающий Союз применял все меры, вплоть до военных, чтобы заставить Вильнюс покориться.

С распадом СССР Литва обрела свободу и независимость, а в начале 2000-х она вступила в Евросоюз.