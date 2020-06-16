Корея: взрыв на границе

Южная Корея привела войска в повышенную готовность после взрыва у границы: власти КНДР подорвали Офис межкорейской связи в городе Кэсон.

В официальном сообщении Пхеньяна отмечается, что снос здания стал ответом на провокации Сеула — распространение на Севере пропагандистских листовок. Власти КНДР на протяжении нескольких недель критиковали южан за эти действия, обещая принять ответные меры.

В Сеуле в свою очередь заявили, что сожалеют об уничтожении офиса, но подчеркнули, что готовы жёстко ответить на любые провокации Севера.

Офис межкорейской связи был открыт весной 2018 года по договорённости, достигнутой на саммите лидеров двух стран. Он разместился на территории бывшего Кэсонского технопарка — совместного промышленного проекта, который прекратил работу в 2016 году. Наладить работу Офиса связи в полной мере не удалось, а в январе из-за коронавируса он и вовсе закрылся.