Звук закрывающейся дверцы Lada... Он и сегодня отзывается в сердцах миллионов жителей Восточной Европы, для многих с детищем Волжского автозавода связаны воспоминания детства.

Первые шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули» сошли с конвейера в Тольятти 50 лет назад. Эта модель, вдохновленная прототипом Fiat-124, стала самой массовой в Советском Cоюзе, было продано 17 миллионов автомобилей, в том числе - более миллиона в Венгрии.

Здесь "Жигули" стали настоящим культурным феноменом, сегодня национальная ассоциация коллекционеров насчитывает более 100 человек. У многих есть весьма редкие экземпляры знаковой машины, стоимость которых может доходить до 10 тысяч евро.

"Когда ты оказываешься за рулём "Жигулей" и других машин той эпохи, то чувствуешь, что именно ты управляешь автомобилем, а не все эти устройства, - говорит член венгерского клуба коллекционеров Чаба Томпа. - Это особый опыт, который зачастую лучше, чем вождение современного автомобиля!"

В прошлом году АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей в Европу в связи с ужесточением экологических норм. Отныне основными экспортными направлениями будут страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), а также Латинская Америка и Ближний Восток.

За последние два десятилетия Lada стала синонимом низкого качества и устаревших технических решений, но в 70-е годы все было наоборот: "У сегодняшней молодежи "Жигули" не ассоциируются со словом "роскошь", - передаёт из Будапешта наш специальный корреспондент Адам Мадьяр. - Но в 70-е это был престижный современный автомобиль с качественным салоном. Поистине, всё течёт, всё изменяется".