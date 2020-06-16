В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке убийства

В Грузии задержан гражданин России в рамках расследования дела о подготовке убийства, сообщается на сайте грузинской Службы государственной безопасности (СГБ). Задержанного обвиняют также в приобретении, хранении и использовании поддельных документов.

Директор оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" ("Главный канал") Ника Гварамия заявил, что задержанный — 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам Гварамии, россиянин готовил покушение на журналиста Георгия Габунию, а заказчиком мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров.

Летом прошлого года Габуния в эфире канала "Рустави 2" нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. Это вызвало международный скандал.

Поступок журналиста осудили многие грузинские политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили. Ника Гварамия, который занимал пост гендиректора "Рустави-2", и сам Габуния вскоре были уволены.

Кадыров назвал журналиста “урожденным трусом и бесполым существом” и призвал запрятать его “за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил”.