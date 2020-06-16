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Франция: "Национальный фронт" оштрафован на 18 750 евро

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Франция: "Национальный фронт" оштрафован на 18 750 евро
Авторское право  LIONEL BONAVENTURE/AFP
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Французский "Национальный фронт" (летом 2018 года переименован в "Национальное объединение") оштрафован на 18 750 евро за сокрытие хищения общественного имущества. Государственный обвинитель требовал 11 миллионов евро.

Как выяснило следствие, во время предвыборной кампании все кандидаты от "Национального фронта" должны были купить специальный "промо-набор", куда входили плакаты, листовки, а также дизайн для веб-сайта. Он стоил около 16650 евро. Кандидаты, которые набрали в первом туре более 5%, потом могли потребовать от государства вернуть им эти деньги. Однако позже выяснилось, что реальная стоимость такого набора - около 4 тысяч евро.

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