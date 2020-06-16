В Пекине муниципалитет ввел ограничения на пользование общественным транспортом.

Заказ такси возможен, если пассажиры передвигаются в пределах столицы Китая. Те же меры начали действовать в отношении и автобусов, совершавших междугородние рейсы.

В городе зарегистрирована вспышка заражения коронавирусом, власти сообщают, что по их предположениям, очаг инфекции может находиться на одном из оптовых рынков, торгующим морепродуктами.

Сообщений о том, что геном этого коронавируса совпадает с европейским штаммом, пока нет.

В ВОЗ говорят, что идущая на спад эпидемия в странах ЕС не должна привести к снижению бдительности и призывают готовиться к возможной второй волне пандемии.

Об этом заявил Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "И если в Европе ситуация выглядит относительно благополучной, то в других регионах дела обстоят хуже. Я приведу цифры - потребовалось два месяца, чтобы количество зараженных достигло бы 100 тысяч. Сейчас, на протяжении последних двух недель практически ежедневно сообщается о новых 100 тысячах случаев выявленной инфекции".

Соскучившиеся по покупкам жители Лондона отправились по магазинам.

Знаменитый универмаг Селфриджес на Окфорд-стрит принимает покупателей. Его двери были закрыты второй раз за всю историю - первый раз это произошло во время войны.

Лондонцы ждали открытия своего любимого универмага больше 2-х месяцев Matt Dunham/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

В Британии открылись не только универмаги. но и кинотеатры под открытым небом, а еще - зоопарки. Но ношение масок в общественном транспорте по-прежнему обязательно.