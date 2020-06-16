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Германия

Отслеживать коронавирус без нарушения права на частную жизнь

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 Кнарик Хачатрян
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Отслеживать коронавирус без нарушения права на частную жизнь
Авторское право  Hannibal Hanschke/AP
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Германия запускает приложение отслеживающее распорстранение коронавируса через контакты владельцев телефонов. Создатели - институт Роберта Коха при участиии компаний Deutsche Telekom и SAP, а также общество Фрауэнгофера и центр Гельмгольца - считают, что это поможет быстрее распознавать цепочки заражения и эффективнее их пресекать.

Но в стране, где право на неприкосновенность частной жизни прописано в Конституции, это представляет серьёзную проблему. Правительство ФРГ утверждает, что злоупотребление личными данными при использовании приложения исключено.

"Каждый день мы изучаем данные обратной связи - вот сегодня утром я уже получил множество откликов, - сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. - Я очень рад такому резонансу, он будет усиливатиься с каждым днём, с каждым часом. Приложение соврешенно безопасное, простое в использовании и устанавливатся на добровольных началах, что ещё нужно?"

Находящиеся вблизи друг друга мобильные телефоны с установленным приложением, которое использует систему Bluetooth, будут обмениваться зашифрованным "рукопожатием", запоминая все контакты владельцев.

Подобный приницип пытались применить и в других странах - в большинстве своём безуспешно. Так, в Норвегии применение приложения приостановили, потому что оно использовало GPS-отслеживание и ежечасно загружало данные на центральные серверы.

Правозащитники бьют тревогу:

"Мы обеспокоены тем, что правительства зачастую выбирают наиболее инвазивные приложения для отслеживания контактов, не рассматривая другие альтернативы, которые могут адекватно сбалансировать потребность (законную необходимость, я бы добавила) бороться с распространением болезни, не нарушая при этом права на неприкосновенность частной жизни. Эти два аспекта не должны исключать друг друга. Мы просим правительства сделать так, чтобы права человека и конфиденциальность были в центре внимания создателей приложений отслеживания контактов",- говорит Раша Абдул Рахим из Amnesty Tech.

В новом бесплатном немецком приложении данные о контактах сохраняются лишь в течение 14 дней (этого срока достаточно для выявления болезни). Если владелец телефона окажется заражён, все, кто к ним контактировал за последние две недели, получат соответствующее уведомление.

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