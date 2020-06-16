Пекин закрывает все школы и университеты из-за коронавируса - мэрия

Пекин во вторник повысил уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья с третьего до второго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство города.

Мера вступит в силу утром в среду. Начальные, средние и высшие учебные заведения города временно прекращают занятия. Кроме того, вводится запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. Жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город. В городе приостановлено проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий.

Вспышка КОВИД-19 на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была зафиксирована на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство из них – работники торговых точек, их родственники и близкие.