Семья Рейшарда Брукса, который был застрелен полицейскими в Атланте несколько дней назад, провела пресс-конференцию.

Вдова призвала протестующих не применять насилие и объяснила, почему.

Томика Миллер заявила: "Спасибо за то, что вы выражаете мне поддержку, я прошу об одном: протесты должны быть мирными, я бы не хотела, чтобы память о Рейшарде ассоциировалась с погромами и насилием".

Полицейский патруль заметил на стоянке ресторана Венди'с автомобиль, в котором Брукс спал на водительском месте.

Правоохранители потребовали, чтобы Брукс прошел алкотест.

Брукс, после того, как на него попытались надеть наручники, оказал сопротивление. Полиция в ответ применила оружие. Пуля попала Бруксу в спину.

Стражи порядка были уволены, глава полицейского управления Атланты ушла в отставку, мэр объявила о широкомасштабной реформе полиции во вверенном ей городе: речь идет о более избирательном применении силы и огнестрельного оружия при задержании.