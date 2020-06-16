Бездомные беженцы в Афинах

Площадь Виктория в Афинах превратилась в лагерь беженцев: здесь обосновались десятки мигрантов, которые, получив официальный статус, покинули греческий остров Лесбос и прибыли в столицу. Но здесь им некуда идти.

Фрешта Хуссейни из Афганистана, ей 20 лет. Она пытается помочь тем, кому приходится тяжелее всего. На деньги, предоставленные активистами благотворительных организаций, девушка покупает детское молоко для новорождённых малышей.

"Власти просто заставили их покинуть остров, но пункт назначения не указали, - говорит Фрешта. - Их просто бросили, как животных. Никто не сказал им, куда идти и где жить. Большинство этих беженцев не говорят по-гречески, у них нет работы, и они не могут заработать себе на хлеб. Как мы можем терпеть такую ситуацию?"

По греческим законам лицам, получившим статус беженца, даётся 30 дней, чтобы покинуть лагеря или центры размещения, в которых они жили и содержать себя самим.

НПО, помогающие мигрантам, говорят, что это очень короткий период для того, чтобы найти работу и кров, а программ, которые помогли бы людям интегрироваться в греческое общество, нет.

"Мои старшие брат и сестра живут в Швеции,- рассказывает Фрешта. - Когда мы отправились в путешествие, мы ехали к ним, хотели добраться до Швеции. Но я ничего не знала о лагере Мория, о Греции. Я не знала, что мне придётся остаться здесь".

Источники в греческом министерстве миграции сообщили Euronews, что беженцы действительно покинули остров без какого-либо плана без указания пункта назначения.

Те же источники также утверждают, что в понедельник вечером полиция и социальные работники предлагали этим людям перевести их в лагеря, но некоторые отказались.

Апостолос Стоикос, Euronews:

"История, похоже, повторяется. После драматического лета 2015 года многие считали, что ситуация с бездомными беженцами в Афинах осталась в прошлом. Но пять лет спустя греческие власти вновь должны ответить на вопрос: "Что будет с этими людьми?"