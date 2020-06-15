16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: Млсковский городской суд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже против России по ст. 276 УК РФ. Обвинение просило приговорить бывшего морского пехотинца с паспортами ещё трёх стран к 18 годам заключения за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений РФ.

Сам Уилан вины не признал. Детали дела в ходе заседаний не разглашались - как сообщалось, из-за того, что материалы были засекречены. В итоге была оглашена лишь резолютивная часть решения, что вызвало протест как американской стороны - так и защиты обвиняемого.

Джон Салливан, посол США в РФ:"Я внимательно следил за делом Пола с тех пор, как в январе приехал сюда в качестве посла. Я назвал это следствие издевательством над правосудием, и сегодня это лишь подтвердилось. Американский гражданин был приговорен к 16 годам за преступление, доказательств которого мы так и не увидели".

Посол США в России Джон Салливан немедленно проинформировал о вердикте Госдепартамент Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

При этом Салливан подчеркнул, что закрытость процесса нарушала право Уилана на защиту и пообещал, что "США продолжат добиваться справедливого решения". Дипломат также отметил, что президент США "проинформирован о ходе дела Уилана".

Владимир Жеребенков, адвокат Уилана:"На судью повлияла политическая целесообразность, а не отправление правосудия. Поэтому, естественно, мы будем обжаловать данное решение, с Полом решили. А окончательное решение примем через неделю, поскольку идут разговоры об обмене, и как бы есть вот такие мысли, что если мы будем обжаловать решение, то потеряем полтора-два месяца. А так Пол может оказаться дома гораздо раньше".

Своё возмущение приговором выразил и госсекретарь США Майк Помпео. В своём аккаунте в социальной сети Twitter он потребовал его немедленного освобождения.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флэш-карте были сведения, содержащие гостайну. Обвиняемый утверждал, что в Россию прибыл на свадьбу, а флешку получил от знакомого оперативника и был уверен, что на ней фотографии их совместного отдыха. Защита пыталась доказать, что все это было подстроено.

Галина Полонская, Euronew: "Сам же Пол Уилан в зале суда выкрикивал, обращаясь к журналистам: "Я невиновен, это всё паранойя". Также он обратился к президенту США с просьбой действовать решительно".