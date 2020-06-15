В Риме — новые очаги коронавируса

В Италии в понедельник вступил в силу последний этап снятия карантинных ограничений. На этом фоне в столице страны обнаружены сразу два новых очага инфекции. Один из них — в многоквартирном доме на юге Рима. Полиция оцепила и изолировала здание.

Стражи порядка сообщают, что речь идёт о довольно старом доме, с общими туалетными и ванными комнатами. Многие квартиры незаконно заняты мигрантами из Южной Америки.

Ещё один очаг — в больнице Сан-Раффаэле на западе города. Он был обнаружен ещё неделю назад, а сейчас число заражённых пациентов превысило 100 человек, пятеро из них скончались. Муниципальные власти выражают большую обеспокоенность: больница обслуживает жителей практически всего региона Лацио, и есть опасения, что в условиях снятия ограничений вирус может распространиться ещё шире.