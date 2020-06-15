"Жизни чернокожих важны": волна протестов против полицейского произвола в фотографиях

На этих выходных по всему миру снова прокатилась волна демонстраций в поддержку движения "Жизни чернокожих важны", которое вспыхнуло в США почти три недели назад после смерти американца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе. Не все они были мирными.
Шествия прошли в крупных французских городах в субботу. Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В Берлине тысячи людей образовали человеческую цепь. Протесты против расизма и полицейского произвола также распространились на Японию, где активисты вышли на марш.
Мы сделали подборку самых выразительных фотографий прошедших выходных.