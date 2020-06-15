Десятки чеченцев устроили разборки во французском Дижоне

Десятки чеченцев устроили разборки во французском городе Дижоне в минувшие выходные, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. По меньшей мере, 12 человек получили ранения. По информации «Ле Монд», беспорядки начались 13 июня и достигли апогея в ночь с воскресенья на понедельник.

Около 70 вооруженных выходцев из Кавказа прибыли в город для того, чтобы, по их словам, расквитаться с дилером, избившим 16-летнего чеченца несколькими днями ранее. «Они нас оскорбили, они ударили одно из наших. Мы здесь, чтобы их отдубасить», - передает слова одного из участников беспорядков «France-3 regions».

«Мы приехали для этого со всей Франции, а также из Бельгии и Германии, - цитирует другого чеченца региональное издание «Le bien publiс» - Мы не собираемся громить город или нападать на людей».

Префектура Дижона сообщила, что на место происшествия выехали около 40 полицейских и больше сотни военных. Органы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона участников беспорядков. Никто из участников не был задержан. Органы правопорядка открыли дело по статье «попытка убийства организованной группой лиц, нанесение ущерба и призывы к насилию».