Границы открыты: не все и не для всех

Страны Центральной Европы в понедельник сняли последние препятствия на границах. Германия, Бельгия, Франция, Швейцария и другие государства отменили контроль, вернувшись к режиму свободного перемещения.

Однако речь идёт лишь о внутренних границах Евросоюза и шенгена, и то не обо всех. Ситуация с авиаперелётами ещё сложнее. Отдельные государства пока самостоятельно принимают решения, кого именно пускать к себе, и многие авиапассажиры всё ещё могут оказаться на двухнедельном карантине вместо отпуска.

Авиакомпании и аэропорты предпринимают все мыслимые усилия для того, чтобы упростить воздушные путешествия.

Рафаэль Шварцман, вице-президент IATA:

_"Каждый у себя дома, ещё до выхода, сможет зарегистрироваться, получить посадочный талон и багажные бирки, проверить информацию о посадке на самолёт. В самом аэропорту всё сделано для того, чтобы минимизировать контакты".

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Внешние границы Евросоюза и шенгена могут приоткрыться 1-го июля — только для жителей тех стран, где ситуация с коронавирусом лучше, чем в Европе. России, например, в этом списке пока нет. В любом случае, руководство ЕС ещё только разрабатывает план снятия ограничений на путешествия за пределы Союза.