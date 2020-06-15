Трансграничный шопинг после карантина

На трамвае жители Франции спешат попасть в Германию. С понедельника в ряде стран ЕС открылись внутренние границы, теперь можно снова из Страсбурга поехать за покупками в Кель. Для многих это долгожданная возможность сэкономить на товарах первой необходимости на фоне падения доходов из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Говорят жители Страсбурга:

"Мне нужно зайти в несколько магазинов, купить витамины, которые я не могу найти во Франции, они стоят дешевле в Германии".

"Мы привыкли к тому, что жители Страсбурга и Келя постоянно ездят туда и обратно, поэтому нам было трудно понять решение о закрытии границы. Очень приятно вернуться сюда снова".

В немецкий Констанц сразу же приехали соседи из Швейцарии. В Германии некоторые продукты стоят в два раза дешевле. Местные предприниматели рады возможности возобновить деятельность после трех месяцев карантина

Менеджер торгового цента Lago Петер Херман говорит: "Мы очень ждали этого дня. С экономической точки зрения очень важно, что жителям Швейцарии разрешили к нам приезжать, на эту клиентскую базу приходится около трети наших продаж".

В бельгийский Менен французские клиенты едут за табачными изделиями. У магазинов выстроились очереди. Во Франции цена сигарет и табака последние годы растет и 80% стоимости — это налоги и сборы.

"Во Франции эта упаковка стоит 95 евро, а здесь — 60. Цена вот этой пачки — 13 евро во Франции и 5 евро 70 центов в Бельгии", — говорят покупатели.

А полицейские, в свою очередь, ожидают роста трансграничной преступности — во время карантина было зафиксировано значительное снижение случаев угона автомобилей, краж и грабежей со взломами.