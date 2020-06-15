Вакцина от коронавируса: обещания и возможности

Гонка за создание вакцины от коронавируса нового типа ускоряется. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca "Астра-Зенека" обещает ЕС поставить 400 млн доз, а также получила заказы из других стран, включая Великобританию и США. Первые партии должны поступить до конца года. Разработкой вакцины занимается команда исследователей из Оксфордского университета.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио говорит: "Мы приступили к промышленному производству параллельно с клиническими испытаниями. Конечно, есть финансовый риск. Но только так мы сможем быть готовы к поставкам в октябре, если испытания пройдут успешно. В этом году мы должны поставить десятки миллионов доз вакцин. В США, Европу и другие страны миры и остальные партии в начале года".

В Европе соглашение с AstraZeneca ("Астра-Зенека") заключили Италия, Франция, Германия и Нидерланды и призывают другие страны ЕС присоединиться к договору, чтобы ускорить производство. Между тем в научном сообществе звучат сомнения, что AstraZeneca выполнит свои обещания.

Об этом говорит профессор Ив Годен из Национального центра научных исследований Франции:

"У нас нет никакой информации об этой вакцине. Нет опубликованных данных о том, почему именно эту вакцину можно так быстро выпустить на рынок. И возможно придется отозвать все партии, если вакцина не сможет защитить от коронавируса либо не будет соответствовать необходимым критериям безопасности".

В начале июня участники международного саммита обязались выделить почти девять миллиардов долларов на Финансирование "Глобального альянса по вакцинам и иммунизации". Всемирная организация здравоохранения выступает за всеобщий равный доступ к разрабатываемой сейчас вакцине и призывает к глобальному консенсусу. Но пока ЕС и другие страны мира заключают отдельные соглашения, не совсем понятно, станет ли вакцина общественным благом.