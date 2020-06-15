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Германия

Немецкий десант летит на Балеары

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 Елена Караева
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Немецкий десант летит на Балеары
Авторское право  INA FASSBENDER/AFP or licensors
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Границы Германии, на протяжении нескольких месяцев находившиеся на замке, распахнулись.

Пока путешествовать можно внутри стран-членов ЕС, но для этой немецкой четы, отправляющейся на испанскую Майорку, это уже немало.

- Мы абсолютно счастливы, летим к морю и солнышку, очень было тяжело во время изоляции. И у нас отпуск, и мы никак не могли его перенести или отложить. Проводить его в Германии мы не хотели.

На испанские Балеары должен высадиться крупный немецкий туристический десант, речь идет о почти 11 тысячах путешественников.

Пока ЕС открывает внутренние границы, внешние границы сообщества должны оставаться закрытыми минимум до 1-го июля.

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