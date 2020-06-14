"Отстаивать американские ценности" - Трамп

Отстаивать американские ценности, но отказаться от роли мирового жандарма. С таким посланием выступил Дональд Трамп перед выпускниками знаменитой Военной академии США в Вест-Пойнте.

По словам Трампа, Америка "заканчивает эру бесконечных войн". Вместо этого он призвал вчерашних кадетов объединиться и отстаивать "идеалы свободы и равенства американского народа". Трамп особо подчеркнул тот факт, что среди выпусников Вест-Пойнта присутствуют представители всех рас, вероисповеданий, убеждений.

Однако многие американцы усомнились в искренности слов Трампа. Рядом с военной академией прошли массовые протесты с требованием отставки президента США, особенно на фоне обвинений в расизме американского руководства после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.