Канада: грубое задержание индейского вождя

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо потребовал тщательного расследования инцидента, произошедшего в начале марта в провинции Альберта.

На распространенном СМИ видео запечатлен момент ареста вождя индейского племени Чипевайан Алана Адама.

После словесной перепалки из-за просроченного автомобильного номера один из офицеров полиции повалил Адама на землю, при этом ударив его по лицу.

Как и у многих, у меня много важных вопросов, касающихся того, что произошло. Независимое расследование должно быть прозрачным, в результате чего мы получим ответы Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Сам Адам заявил, что "полиция применяет к этническим меньшинствам чрезмерную силу, так как за них никто не заступается".

Тысячи канадцев в начале июня провели акцию солидарности с протестующими в США против расизма и жестокости полиции. Вызвала массовые протесты смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.