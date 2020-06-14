Атланта: протестующие "уволили" шефа полиции

Шеф полиции американской Атланты подала в отставку после смерти темнокожего местного жителя при попытке задержать его. Массовые протесты против расизма и жестокости полиции, сотрясающие США последние три недели, вспыхнули в Атланте с новой силой.

27-летний Рэйшард Брукс уснул за рулем у ресторана быстрого питания и мешал проезду других автомобилей. В ходе задержания нетрезвый мужчина выхватил из рук одного из полицейских электрошокер. Тот выстрелил. Раненый позже скончался в больнице. Об отставке шефа полиции сообщила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Эрика Шилдс предложила немедленно уйти с поста главы местной полиции, чтобы город мог двигаться дальше в восстановлении доверия, столь необходимого всему нашему сообществу Кейша Лэнс Боттомс мэр Атланты

На следующий день после смертельного инцидента на улицы города вышли протестующие. Акция быстро переросла в беспорядки. Демонстранты требовали отставки главы городской полиции, перекрыли автотрассу и подожгли ресторан быстрого питания, где все произошло.

При разгоне протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержано свыше трех десятков человек.

Поводом для массовых протестов по всей стране стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейскими при задержании был применен удушающий прием, оказавшийся для него смертельным.