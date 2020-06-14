В Сирии в ходу стала турецкая лира

Новые санкции США и ЕС привели к обвалу национальной валюты в Сирии. После 9 лет войны экономика страны и без того находилась в катастрофическом состоянии, но теперь к этому добавился еще и глубокий валютный кризис. Только с начала года сирийский фунт обесценился на 250%.

На этом фоне, местные коммерсанты отдают все большее предпочтение турецкой лире - особенно на севере Сирии, в районах, находящихся под влиянием Турции.

Вот, что говорит Омар Курейб, вице-мэр города Мари неподалеку от Алеппо:

"За последние два месяца курс фунта сильно упал. Это привело в росту цен на продукты. Поэтому городской совет обратился ко всем жителям с призывом, использовать в расчетах турецкие деньги, поскольку они имеют здесь широкое хождение".

По словам жителей города им действительно удобнее рассчитываться в турецкой валюте. "Лира более стабильна в отличие от сирийских денег. Курс постоянно скачет, люди уже не знают, по какой цене покупать продукты или, например, бензин".

После того, как боевики "Исламского государства" были выбиты, жизнь, казалось, начала возвращаться в районы, которые были охвачены войной. Однако сегодня на фоне санкций и обвала национальной валюты в Сирии многие продукты вновь исчезли с прилавков, еще больше сирийцев оказались за чертой бедности.