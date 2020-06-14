Европейские города протестуют против расизма

Три недели спустя после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда Европа вновь протестует против расизма.

В Лондоне манифестации сторонников движения за права чернокожих и ультраправых, вышедших на улицы, по их словам, для защиты национальных памятников, вылились в столкновения с полицией, которая попыталась предотвратить стычки идейных оппонентов. Демонстранты собрались в центре столицы, несмотря на призывы властей оставаться дома ввиду пандемии коронавируса, и стали закидывать правоохранителей камнями, те ответили слезоточивым газом. Пять человек задержаны, как минимум 15 обратились за медицинской помощью. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "расистскому хулиганству в британских городах места нет".

В Швейцарии манифестации носили преимущественно мирный характер. Тысячи людей вышли на акции в Цюрихе, Берне, Люцерне и Лозанне, несмотря на действующий в стране запрет на собрания более 300 человек.

Сотни их единомышленников приняли участие в Пражском марше. "Жизни черных важны", "Нет справедливости, нет мира" - такие слоганы скандировали манифестанты. У американского посольства они почтили память всех жертв расизма и нетерпимости в Чехии, США и во всем мире минутой молчания.