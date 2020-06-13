В Бразилии братские могилы для умерших роют экскаваторами. Только в одном городе Манаусе в штате Амазонас на северо-западе страны количество ежедневных погребений резко выросло. Раньше их было около 30 в день, теперь – более сотни.

Расширяют кладбища и в Сан-Паулу. С начала эпидемии местные власти были вынуждены нанять 220 новых могильщиков. В штате свыше 70 тысяч зараженных коронавирусом, 5 тысяч инфицированных умерли.

С решением губернатора о введении ограничительных мер не согласен президент Жаир Болсонару. По его словам, напрасно страдает экономик: "К нам поступает разная информация... Конечно, я могу ошибаться, но, по большому счету, ни один человек не умер из-за того, что ему не досталось аппарата искусственной вентиляции легких или места в больнице. Люди умирают, такое случается. Вы живете недалеко от больницы или полевого госпиталя? Вот и сходите туда, снимите на камеру все, что там происходит. Нужно, чтобы как можно больше людей увидели, есть ли там свободные койки".

Несмотря на продолжающийся рост числа зараженных, в некоторых больших городах уже начали снимать ограничения. В Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу открываются магазины. Из-за карантина торговые центры Бразилии лишились выручки в размере примерно 5 млрд долларов. Десятки тысяч рабочих мест потеряны.