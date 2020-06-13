ООН призывает расследовать военные преступления в Ливии

Правительство национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа распространило кадры с места массового захоронения в городе Тархуна, откуда на прошлой неделе отступи войска фельмаршала Халифы Хафтара. Всего в 65 км от Триполи было обнаружено не менее пяти братских могил. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы независимыми специалистами. ООН настаивает на всестороннем и прозрачном расследовании предполагаемых военных преступлений.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отмечает: "Миссия ООН в Ливии поддерживает решение министра юстиции о создании специальной комиссии. Мы призываем ее членов незамедлительно обеспечить охрану массовых захоронений, приступить к идентификации жертв, определить причину их смерти и вернуть тела погибших близким".

В ООН вновь приветствовали возобновление переговоров о перемирии противоборствующих сторон в рамках Совместной военной комиссии в формате "5+5".

Конфликт в Ливии обострился больше года назад, когда Хафтар начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.