Джузеппе Конте созывает "Генеральные штаты"

Чтобы найти выход из кризиса на фоне пандемии коронавируса, итальянский премьер-министр Джузеппа Конте созывает "Генеральные штаты". Начиная с субботы правящая коалиция обсуждает возрождение страны с экономистами, политиками, представителями профсоюзов и крупнейшими работодателями.

В первой сессии по видеосвязи приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Давид Сассоли. Ранее Брюссель предложил создать Фонд восстановления экономики ЕС. Италия рассчитывает получить 172 миллиарда евро.

По разным прогнозам, в 2020 году падение ВВП одного из наиболее пострадавших от COVID-19 государства в Европе составит от 8% до 14%, по сравнению с прошлым годом.

Итальянская оппозиция принимать участие в дискуссиях отказалась. По словам лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, 60 млн его соотечественников нуждаются "не в шоу", главная цель которого - позволить властям подзаработать политических очков, а в новых социальных пособиях, обсуждать же все насущные для страны вопросы можно и в парламенте.