Жителей Пекина снова посадили на карантин

В 11 кварталах пекинского района Фэнтай снова введён режим самоизоляции. Столичные власти приняли решение в субботу после того, как констатировали здесь 7 случаев заражения за сутки. Всего в Пекине за минувшие сутки выявлено 46 заразившихся новым коронавирусом, уточнили в Центре массовых заболеваний.

Наиболее вероятный источник - местный рынок Синьфади, где торговали сырым мясом и рыбой. В настоящее время здесь проводится дезинфекция. По предварительным данным анализов, вирус обнаружен на разделочных досках.

Закрыт также рынок морепродуктов по соседству, где побывал один из зараженных. Не откроются в понедельник 9 школ и детских садов Фэнтая. Власти изменили маршруты общественного транспорта в районе, перекрыли въезд на проходящую рядом автотрассу.

С субботы приостановлен возобновившийся было внутренний туризм. Все поездки в столицу отменены.

Первый диагностированный случай Covid-19 за два месяца в китайской столице был выявлен в четверг. Инфицированный не покидал в последнее время пределов КНР.