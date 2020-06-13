Протесты в Париже: столкновения, беспорядки, слезоточивый газ

Во французских городах протестуют против полицейского произвола и расизма. Самая крупная акция состоялась в Париже. На улицы, по данным префектуры, вышли порядка 15 тысяч человек. Демонстранты призвали расследовать обстоятельства смерти Адамы Траоре, чернокожего француза, который умер в полицейском участке после ареста четыре года назад. Семья Траоре считает, что парень скончался в результате насилия со стороны стражей порядка. Участники акции говорят, что хотят добиться правосудия для всех пострадавших от действий полиции.

Асса Траоре, активистка: "Сегодня мы осуждаем тех, кто пренебрегает законом и тех, кто позволяет виновным избежать наказания. Мы выступаем против полицейского насилия, социального насилия и насилия на расовой почве".

Протесты во Франции начались после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда: при его задержании полицейские применили удушающий прием. Мужчина скончался.

Участница акции, учитель: "Борьба с жестоким обращением со стороны полиции нужна не только чернокожим и арабам. Все, и мы, и люди других стран должны бороться с несправедливостью и требовать справедливости и правды".

Манифестация в Париже проходила мирно. Однако после запрета на выход колонны с площади Республики, где был объявлен сбор, обстановка накалилась. Стычки с полицией переросли в беспорядки. Полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. Задержаны по меньшей мере 26 человек. Акции против расизма прошли в Марселе, Лионе, Нанте, Монпелье и других городах.