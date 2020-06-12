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США

Трамп разрешил вводить санкции против чиновников Международного уголовного суда

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 Мария Горковская
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Трамп разрешил вводить санкции против чиновников Международного уголовного суда
Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда. Отныне их счета могут замораживать, им самим, а также их родственникам, отказывать в визе. Среди прочего, в Вашингтоне недовольны попытками МУС выяснить, замешаны ли в предполагаемых военных преступлениях в Афганистане американские граждане, в частности, сотрудники ЦРУ.

Госсекретарь США Майк Помпео: "Я хогтел бы обратиться к нашим ближайшим союзникам: вы можете стать следующими. Особенно те из стран-членов НАТО, которые боролись против терроризма в Афганистане бок о бок с нами. Мы также обеспокоены угрозой, которую представляет суд, для Израиля".

США ставят под сомнение объективность расследований в отношении американских военнослужащих, а самих членов МУС обвиняют в коррупции.

Генпрокурор США Уильям Барр: "Мы озабочены тем, что некоторые страны, например Россия, пытаются манипулировать решениями Международного уголовного суда ради достижения собственных целей. Меры, о которых было сегодня объявлено, - лишь первый шаг. Мы намерены привлечь к ответственности представителей этого органа за превышение своих полномочий и нарушение суверенитета Соединенных Штатов".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа. По запросу палестинской стороны МУС ведет расследование возможных военных преступлений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа,.

В ЕС решение Вашингтон подвергли резкой критике.

Еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: "Я хотел бы еще раз заявить о нашей полной поддержке суда. Эта инстанция играет ключевую роль в отправлении правосудия и в борьбе с самыми страшными преступлениями на международной арене. Ее существование и есть залог мира и справедливости".

Суд обвинил Вашингтон в «неприемлимой попытке вмешателсьтва в верховенство права». В настоящее время юрисдикцию МУС признают 123 страны. США в их число не входит.

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