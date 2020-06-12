Спорт на карантине

Санитарный кризис планетарного масштаба больно ударил по индустрии спорта с общим оборотом в 430 миллиардов евро. Карантин стал настоящим бедствием для спортсменов высокого уровня: тренировки прерваны, соревнования и чемпионаты отложены. __Ситуация заставила многих из них задуматься о своем профессиональном будущем, его целях и задачах.

Euronews побеседовал с тремя молодыми атлетами из Португалии, Италии и Франции.

Давиде Маньини - восходящая звезда ски-альпинизма и трейлраннинга - рассказывает: "Поначалу было психологически сложно тренироваться в гараже, на беговой дорожке. Для спортсмена, который годами занимается на открытом воздухе в любую погоду, это - тяжкое испытание".

Триатлонистка Жанн Колланж сравнивает карантин с физической травмой: "Поначалу, получив травму, спортсмен как бы до конца в это не верит, отрицает. Человек грустит, злится, а потом ему приходится смириться, принять и адаптироваться к новой ситуации", - говрит она.

Байдарочник Фернанду Пимента готовился к участию в Олимпиаде-2020. "Для меня, без сомнений, худшим стала неуверенность относительно Олимпийских игр. Момент, когда в начале эпидемии мы не понимали, состоятся ли Игры или их перенесут. Нам как будто почву выбили из-под ног".

Многообещающие карьеры этих трех спортсменов поставлены на паузу. Смогут ли они взять новый старт? Спортивный психолог Макис Чамалидис отмечает: "Речь идет о периоде неясности и неуверенности. Скомканный календарь тренировок и состязаний, сбитый режим - все это требует переадаптации. И мы видели спортсменов, которые смогли пройти эту адаптацию, перестроиться и продолжать заниматься, и тех , кто из-за кризиса потерял почву под ногами и с трудом концентрируется на своих целях".

Не менее половины спортивных клубов и сотрудничающих с ними компаний объявили о падении доходов в диапазоне 50-90%. Самые значительные потери характерны для менее популярных видов спорта.

"Не будем сравнивать редкие виды спора с годовым бюджетом в 20-30 тысяч евро с футболом, где звезды, как мы знаем, зарабатывают совсем другие деньги, - говорит Макис Чамалидис . - Однако в конечном итоге все решает воля спортсмена: если человек любой ценой хочет подготовиться к Олимпиаде, он найдет способ".

Фернанду Пимента признает: сорванный график соревнований - это потеря премиальных от спонсоров. "Большинство контрактов и соглашений со спонсорами увязаны с определенными целями, - говорит спортсмен. - Когда мы достигаем желаемого результата, мы получаем вознаграждение. Если же мы не участвуем в соревнованиях, не ставим перед собой целей, то и дохода у нас нет. Это очень сложная ситуация, мы все ощутимо потеряем!"

Давиде Маньини - итальянец, его страна понесла в пандемию чудовищные потери. "Отмена всех соревнований была необходима для обеспечения санитарной безопасности, - признает он. - Но это отрицательно отразилось на жизни спортсменов: больше нет призовых за участие в гонках, мы несем и значительные имиджевые потери". Потери понесла и его семья: "Мы много лет держим спортивный магазин, торгующий оборудованием для горнолыжного спорта. Карантин, растянувшийся на 2 месяца на пике сезона, сильно ударил по финансам".

По мере того, как локдаун затягивался, спортсмены теряли физическую форму и ориентиры на будущее.

"В какой-то момент стало ясно, что многие фирмы не удержатся на ногах, что им придется приостановить свою деятельность И я подумала: "Возможно, среди них и те бренды, с которыми я сотрудничала?", - вспоминает Колланж.

Карантин - время для перезагрузки и переосмысления своей роли в спорте и жизни. "Когда ты занимаешься триатлоном или другим не слишком коммерциализированным спортом, хорошо бы уметь делать еще-что, - уверена Жанн Колланж. - Думаю , чисто психологически спортсмену легче, когда он знает, что сможет состояться где-то еще, кроме спорта".

Жанн работает переводчиком и учится, она мечтает стать коучем и консультировать спортсменов. Правда, смена профессионального вектора может понадобиться не всем: Европейская ассоциация спонсоров выяснила во время опроса, что 72% компаний и брендов намерены продолжать спонсорскую деятельность, несмотря на кризис.

"Спортсменам предстоит проделать огромную работу по принятию ситуации, - убежден психолог Макис Чамалидис. - Я могу даже говорить в терминах оплакивания: надо признать, что да, все пошло не так, как планировалось. Значит, следует выбирать другой сценарий, нужно опираться на свое спортивное мышление, опыт, и так найти путь, который позволит достичь поставленных целей."

Давиде Маньини видит ближайшее будущее так: "Я пытаюсь сосредоточиться на новых задачах, обдумываю личные проекты. Это займет меня нынешним летом и позволит спокойнее подготовиться к следующему зимнему сезону". Фернанду Пимента также не опускает рук: "Мы хотим воспользоваться этим дополнительным временем, целым годом, который внезапно образовался, чтобы еще немного улучшить свои результаты".

"Если соревнований не будет, я обдумаю, в каких областях хочу улучшить свои результаты, сформулирую новые цели, - решила Жанн Колланж. - Я постараюсь поработать над своими слабыми сторонами, постараюсь идти вперед, чтобы быть в форме в 2021 году на случай возобновления состязаний".

Нынешний кризис - не только возможность переосмыслить себя в спорте, но и обрести новую философию жизни.

"Я задаюсь вопросом: нынешний кризис действительно радикально изменит жизнь? Какой урок мы извлечем, ждет ли нас потом новая реальность? Я думаю об этом, но, конечно, ничего не знаю наверняка", - признается Колланж.

"Я думаю, что нынешний кризис полезен не только для спортсменов, но и для общества в целом. Он поставил нас лицом к лицу с нашими страхами, заставил понять - нельзя терять время, нужно быть счастливым сегодня, так как завтра все очень неопределенно", - мнение Фернанду Пимента.

"В мире отношения между людьми изменятся, изменится и концепция массовых мероприятий, встреч, но это не повлияет на желание и страсть спортсменов делать то, что мы любим больше всего, а именно - бежать и полностью погружаться в природу", - уверен юный Давиде Маньини.