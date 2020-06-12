Польша: коронавирус на угольных шахтах

У польской шахты "Зофьювка" вереница автомобилей. Горняки приезжают сюда, чтобы сдать анализ на коронавирус. Несколько дней назад шахты Силезии стали очагом вспышки COVID-19. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, власти закрыли 12 угледобывающих предприятий. Горняков отправили в вынужденный отпуск на три недели. В период простоя им обещали выплачивать зарплату в полном объеме. В шахтах остались работать только технические сотрудники. В группе JSW коронавирус выявлен у почти трех тысяч человек.

Свавомир Старжински, представитель компании JSW: "Каждый здесь проходит тестирование на наличие коронавируса дважды. К работе можно приступить только в том случае, если анализы дважды показали отрицательный результат".

"Пока в любом случае мы находимся в вынужденном отпуске. До конца месяца. Потом посмотрим как все организовать технически", - отвечает на звонок сослуживца представитель профсоюза горняков. Его телефон звонит не переставая.

Кшиштов Вабонч, представитель профсоюза: "Некоторые шахтеры внезапно почувствовали себя заболевшими. Уже после того, как у них взяли мазки. Но у более чем 90% горняков не было вообще никаких симптомов".

Ситуация в Силезии оказалась сложной. Контроль за проведением тестирования не осуществлялся на должном уровне. Результаты анализов сложно получить на руки. А часть взятых у шахтеров проб на коронавирус и вовсе потерялась. Euronews связался по телефону с одним из горняков. Он попросил не называть его имени. Мужчина боится остаться без работы.

Шахтер: "Мы ждали результатов около десяти дней. Если бы я не позвонил в государственную инспекцию здравоохранения, никто бы со мной не связался. Через нескколько дней, может быть через неделю, нас начала проверять полиция".

Пётр Кучера, мэр Рыбника: “Эпидемиологическая ситуация на шахтах плохо на нас отражается. Поговаривают о том, что к происходящему там отнеслись халатно. Я прежде всего обеспокоен тем, чтобы коронавирус не распространился по нашему городу".

Работа большинства жителей Рыбника так или иначе связана с угольной промышленностью. И многие очень боятся подхватить коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что в Польше в целом ослабляют карантинные меры, местное население с крайней осторожностью относится к переменам.