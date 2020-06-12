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Бельгия: война памятникам

В Брюсселе облили красной краской статую бывшего короля Бельгии Бодуэна. В последние несколько недель на фоне волны протестов против символов колониального прошлого Бельгии, королевские статуи стали мишенями для антирасистских активистов.

Несколько дней назад власти Антверпена демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду Второму, при котором произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 годы, сопровождавшийся репрессиями против местного населения. Памятник убран для реставрации после актов вандализма. Впоследствии статуя, как сообщается, может быть помещена в местном музее.

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