Волнения в Ливане из-за девальвации местной валюты

Ситуация в Ливане накаляется. После сообщений о рекордном падении на черном рынке валютного курса ливанского фунта в центре Бейрута возобновлились акции протеста, беспорядки и столкновения с полицией. Демонстрации проходят в городе Триполи на севере Ливана и в ряде населенных пунктов долины Бекаа на востоке страны.

В пятницу премьер-мининстр Хасан Диаб отменил все встречи и провел экстренное совещаение правительства, чтобы обсудить финансовый кризис.

Спикер ливанского праламента Набих Берри заявил: "Стоимость доллара по отношению к ливанской валюте будет снижена сегодня, но на реальной ситуации это отразится только в понедельник. Один доллар будет стоить меньше 4000 тысяч ливанских фунтов, курс опустится до 3000 или 3200".

Из-за экномического спада в стране произошло масштабное сокращение рабочих мест и зарплат, в результате чего 45% ливанцев оказались за чертой бедности.

"Сейчас один доллар стоит 7000 ливанских фунтов. Как нам жить? Некоторые сегодня получают только четверть своей зарплаты либо половину. Школы и больницы просят деньги. Но денег больше ни у кого нет. Что нам делать?" — говорит житель Ливана Бассам Занат.

Волнения на фоне ухудшения экономического положения в Ливане начались в октябре прошло года и привели к отставке правительства. Новый кабинет министров получил вотум доверия в феврале.