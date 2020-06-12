Гонконг: годовщина манифестаций против экстрадиции

Полиция Гонконга в пятницу вечером задержала не менее 35 человек "по подозрению в участии в незаконных собраниях и неправомерных действиях в общественных местах". Сотни демонстрантов, в основном молодёжь, вышли на акции протеста в популярных коммерческих районах Козуэй-бэй и Монгкок, а также в крупном торговом центре в спальном районе Шатин. Активисты пели агитационную песню "Слава Гонконгу", ставшую своего рода гимном протестного движения, светили фонариками мобильных телефонов. В руках у некоторых были лозунги о "независимости Гонконга". Полиция предупредила собравшихся об участии в незаконных собраниях и нарушении правил социального дистанцирования. В ряде случаев стражи порядка использовали для разгона перцовые баллончики. Нынешняя акция приурочена к годовщине ожесточённых столкновений 12 июня 2019 года у правительственного комплекса в центре Гонконга, когда полиция впервые применила слезоточивый газ для разгона участников массовых протестов. Волнения тогда начались из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые продлились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Всего полиция за год задержала 9 тысяч нарушителей. Чтобы предотвратить угрозу подобных беспорядков в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Этот правовой акт планируется принять в ближайшие недели.