Американские протесты напоминают Европе о собственных Джорджах Флойдах

Десятки тысяч людей выходят на улицы Лондона, Парижа, Осаки, Торонто или Сиднея. Отголоски волнений после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе слышны по всему миру. Протесты охватили и многонациональную Европу, где демонстранты требуют жестче бороться с расизмом и полицейским насилием в своих странах.

По мнению протестующих, неоправданная жестокость со стороны людей в форме часто направлена на наиболее уязвимых членов общества, включая этнические меньшинства. На их плакатах - имя не только Джорджа Флойда, но и множества других мужчин и женщин, погибших от рук правоохранителей.

“Если к задержанным относятся хуже только из-за их корней, то это расизм, но говорить только о чернокожих американцах - значит уклоняться от ответственности, когда подобные вещи происходят”, - сказал Euronews итальянский адвокат Фабио Ансельмо, специализирующийся на защите пострадавших от полицейского насилия.

Мы собрали самые громкие дела европейских "Джорджей Флойдов".

Франция: расизм - “болезнь, которая затрагивает все общество”

Дети смотрят на работу парижского художника, изобразившего Адама Траоре. Июнь 2020. Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

После смерти Джорджа Флойда десятки тысяч французов по всей стране вышли на улицы в память об Адаме Траоре, 24-летнем чернокожем мужчине, который погиб в полицейском участке после ареста несколько лет назад.

Последнее заключение судмедэкспертов по его делу было опубликовано через дней после инцидента в Миннеаполисе. В нем было установлено, что Траоре мог умереть от “отека сердца”. Семья погибшего заказала повторное исследование, которое показало, что смерть наступила в результате действий полицейских от удушения.

Инцидент произошел в городе Бомон-Сюр-Уаз столичного региона Иль-де-Франс. По официальным сообщениям, 19 июля 2016 года сотрудники полиции попытались задержать Адама и его брата Баги, которого подозревали в “вымогательстве с применением насилия”. Адама попытался сбежать, но правоохранители сумели его поймать и обездвижить, применив удушающий прием. Затем мужчину доставили в участок, где он, по сообщениям, потерял сознание и позднее скончался.

Во Франции известны и другие случаи, когда жертвами чрезмерного применения силы становились представители этнических меньшинств. Выступая в защиту полицейских, президент Эммануэль Макрон сказал, что расизм - это “болезнь, которая затрагивает все общество”, подчеркнув при этом, что большинство правоохранителей не злоупотребляют силой.

При этом Макрон призвал “усовершенствовать техники задержания”. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил, что из арсенала полицейских исчезнет прием “удушение”. При проявлении расизма французских полицейских будет ждать отстранение от должности.

Испания: споры о жизни нелегальных мигрантов

Митинг в память Маме Мбайе в Мадриде. 2018. AFP

"У США долгая история полицейского произвола и расизма, - сказала Дженнифер Молина, пресс-секретарь африканской общины в Каталонии, где тысячи людей вышли на улицу в прошлые выходные. - Но в Испании расизма еще больше, потому что он есть, но о нем мало говорят".

Вместе с Джорджем Флойдом местные активисты вспоминают другую жертву полицейского произвола - мигранта из Сенегала Маме Мбайе.

Мбайе, который занимался уличной торговлей без лицензии, умер от сердечного приступа во время задержания в 2018 году в Мадриде. Его смерть вызвала массовые протесты против “институционального расизма”. Тем временем, в заключении экспертов говорилось, что полицейские не совершали неправомерных действий и остановка сердца мужчины не была связана с задержанием.

Мбайе в течение 10 лет не мог натурализоваться в Испании. Его смерть вызвала в стране дискуссию об условиях жизни нелегальных мигрантов.

Бельгия: демонстранты вспоминают жертв полиции

В Брюсселе демонстранты вспоминают 19-летнего бельгийца марокканского происхождения Адиля, который умер во время погони в одном из беднейших кварталов города 10 апреля. По сообщениям местных СМИ, его мотоцикл врезался в полицейскую машину при попытке обогнать фургон. По сообщениям, полицейская машина ехала по встречной полосе.

Смерть юноши вызвала ярость у местных жителей, которые вышли на улицы против полицейской жестокости. "Он был диабетиком, не пил и не курил. У него не было криминального прошлого. Честный парень с простыми мечтами", - написала о нем колумнист местного издания RTBF.

Другой житель Бельгии 27-летний Моиз “Ламин” Бангура умер во время содержания под стражей в городе Руселаре на западе Фландрии в 2018 году. По словам адвоката его семьи, бывший футболист клуба "Брюгге", который месяцами не платил налоги, умер от удушья. Восемь полицейских могут предстать перед судом по обвинению в убийстве.

Нидерланды: полиция руководствуется предрассудками

42-летний турист из Арубы, Митч Энрикес, умер пять лет назад во время обыска на концерте в Гааге. По сообщениям полиции, он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при аресте.

Как и в случае с Флойдом, результаты официальной экспертизы не совпали с результатами независимого расследования, которое показало, что Энрикес умер не от "острого стресса", а от удушья.

После инцидента один полицейский был осужден, четверо других оправданы. В этом случае пролить свет на историю помогла видеозапись с мобильного устройства. После его смерти в Гааге, где расположены беднейшие нидерландские кварталы, в которых 85% населения составляют мигранты первого или второго поколения, прошли массовые протесты.

По мнению организации “Амнистия в Нидерландах”, которая выступила с критикой действий властей, на жесткое задержание Энрикеса повлияло предубеждение против этнических меньшинств.

Норвегия: дело, которое изменило методы работы полиции

В 2006 году в Норвегии произошел случай, который можно сравнить с произошедшим с Джорджем Флойдом. 48-летний норвежец нигерийского происхождения Юджин Эджике Обиора скончался от удушья во время задержания в городе Тронхейм.

Инцидент произошел после того, как мужчина пришел сделать запрос на социальную помощь в один из специализированных центров, где, по словам очевидцев, он начал вести себя вызывающе. Подоспевшие на место события полицейские прижали его к земле и применили удушающий прием, пока он не потерял сознание. Позднее Обиора скончался в больнице.

После массовых демонстраций в стране началось обсуждение действий правоохранительных органов. В последующие годы власти Норвегии сильно изменили полицейские протоколы.

Великобритания: полицейские остаются безнаказанными

Протест против полицейского насилия в Лондоне, июнь 2020. Alberto Pezzali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

После смерти Джорджа Флойда Лондон стал полем одних из самых многочисленных протестов. С 1990 года в Великобритании во время содержания под стражей погибли более 1700 человек, но ни одного сотрудника полиции не осудили за убийство или непредумышленное убийство.

Одним из самых громких случаев полицейского насилия в стране стала смерть в 2008 году чернокожего музыканта и продюсера Шона Ригга. 40-летний мужчина, у которого были диагностированы психические расстройства, скончался от остановки сердца в полицейском участке в Брикстоне.