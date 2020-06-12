COVID-19: негативная динамика и испытания новых вакцин

В США на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, отмечен новый рост заболеваемости. Негативная динамика наблюдается в 21 штате, в том числе в Аризоне, Оклахоме, Флориде. В техасских больницах рекордное число инфицированных. Губернатор Северной Каролины готов пересмотреть планы по открытию местных школ и магазинов.

Испытания вакцины против коронавируса в стране стартуют в начале июля.

Подопытными станут и тысячи жителей бразильского штата Сан-Паулу. Здесь пройдет завершающий этап клинических исследований еще одного препарата, разработанного в Китае.

Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа заявляет: "Сегодня исторический день для Сан-Паулу и мировой науки в целом. Институт Бутантан и фармацевтический гигант Sinovac Biotech подписали соглашение о производстве вакцины против коронавируса. С начала июля в клинических испытаниях примут участие 9 тысяч добровольцев из Бразилии".

Если эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, ее поставки начнутся в первой половине 2021 года.

Тем временем, на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро появились "символические" могилы. Активисты требуют от властей выработки единой государственной политики в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии губернаторы вынуждены принимать решения о введении и продолжительности действия ограничительных мер самостоятельно.

По числу заболевших COVID-19 Россия занимает третье место в мире, по числу умерших — 13-е. Первых более полумиллиона, вторых 6,5 тысяч. О необычности таких пропорций заявляют в ВОЗ, хотя и предполагают, что это может быть связано с большим охватом тестирования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике.

В Индии за последние сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев заражения. Больницы Мумбая и Нью-Дели перегружены.Но во многих штатах уже вновь заработали храмы, торговые центры и рестораны.

Директор Индийского совета по медицинским исследованиям Балрам Бхаргава отмечает: "Индия - очень большая страна, а распространённость заболевания у нас низкая. В небольших округах ее показатели не превышают 1%, они чуть выше в городах и некоторых зонах, ставших эпицентром пандемии. Но Индия определенно не вступила в фазу контактной передачи вируса на уровне сообщества".

По прогнозам специалистов, пик заболеваемости в Индии наступит в конце июля.